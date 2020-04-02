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Koronavirüs | Bolu'da iki kardeş dedelerine yazdıkları mektubu jandarmayla gönderdi

02 Nisan 2020 14:34

Bolu’da tüm dünyaya yayılan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında sokağa çıkması yasak olan dedelerini özleyen iki kardeş, yalnız olmadığını anlatmak istedikleri dedelerine mektup yazdı. Jandarma ekibi, yaşlı adamın evine kadar giderek mektubu teslim etti. 

Bolu merkeze bağlı Kuruçay Mahallesi'nde yaşayan 10 yaşındaki Gülizar ve 6 yaşındaki Medine Özcan, korona virüs önlemleri nedeniyle sokağa çıkması yasak olan ve bu nedenle bir araya gelemedikleri dedelerine mektup yazdı.

İki kardeş özlemlerini dile getirdikleri mektubu jandarma aracılığıyla Dodurga Mahallesi'nde oturan dedeleri Dursun Dikmen’e göndermeye karar verdi. 

Kardeşler, evlerine yakın mesafede bulunan İl Jandarma Komutanlığına giderek mektubun dedelerine ulaştırılmasını istedi. Jandarma ekipleri miniklerin ricasını geri çevirmedi. Jandarma ekibi mektubu teslim alarak iki kardeşe çikolata ile jandarmanın faaliyetlerini anlatan dergiler hediye etti. 

Dodurga Mahallesi'nde oturan Dursun Dikmen'in evine giden jandarma ekipleri, yaşlı adama torunlarının yolladığı mektubu teslim etti. Mektubu alınca duygu dolu anlar yaşayan Dikmen, "Telefonda görüştük. 'Dede seni çok özledik' dediler. 'Koronavirüs nedeniyle gelemiyorum' dedim. 'Ne yapmamız gerekiyor' dediler. 'Mektup yazın, jandarmanın karşısındasınız, onlara verin onlar bana ulaştırır' dedim" diye konuştu. 

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