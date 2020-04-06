Koronavirüs | Bodrum sahilleri boş kalınca denizin keyfini ördekler çıkardı

Tüm dünyaya yayılan yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle normal şartlarda yaz aylarında binlerce yerli ve yabancı turistin geldiği Bodrum’a bu sefer turist değil binlerce ördek akın etti. Kumbahçe sahili açıklarında görüntülenen ördek sürüsü denizin tadını doyasıya çıkardı.

Ege’nin mavi sularında ilerleyen ördek sürüsü renkli görüntüler oluşturdu.



Bodrumlu turizmci ve amatör fotoğrafçı Orhan Kavala, deniz üzerindeki binlerce ördeği evinden görüntüledi.

Ördekler uzun bir süre denizde vakit geçirdikten sonra gözlerden kayboldu.