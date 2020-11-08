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Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Tezer'den 'sarımsak' açıklaması

“Sarımsak suyu Koronavirüs'ten korumaz"

08 Kasım 2020 11:12

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Gazi Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Hasan Tezer, “Sarımsak suyu Koronavirüs'ten korumaz" dedi.

“Sarımsak suyu Koronavirüs'ten korumaz"

Sarımsağın Koronavirüs'e karşı etkili olduğu ve koruma sağladığıyla ilgili son dönemlerde sıkça haberler duymaya başladıklarını söyleyen Tezer, sarımsağın bağışıklık sistemi üzerine faydalı etkileri olduğunun bilindiğini ifade etti. Tezer, şunları söyledi; 

“Ama sarımsağın suyunu ekstradan içip sarımsağı fazla fazla tüketmek sizi ekstra olarak corona virüsünden korumayacaktır. Böyle bir koruma sağlamayacaktır. Bunun yerine bolca çeşitli sebzeleri, meyveleri tüketmeniz, uyku düzeninize dikkat etmeniz, günde en az 6 saat uyku uyumanız, temiz havada spor yapmanız, kalabalık olmayan yerlerde yürüyüş yapmanız, biraz da stresten uzak durmanız, sosyal mesafeye, maskeye, hijyene dikkat ettiğiniz sürece sizi hastalıktan koruyacaktır. Bize de sık sorulan sorular var; ‘sarımsak fazla mı yiyeyim’, ‘portakal fazla mı yiyeyim’, ‘limon çok mu tüketeyim’ gibi. Bunların size ek bir katkısı olmayacaktır. Bunun yerine hep söylediğimiz gibi sosyal mesafeye dikkat edelim, maskemizi doğru takalım ve el hijyenimizi doğru sağlayalım.”

Tezer, “Son öğrendiğimiz bilgilere göre Koronavirüs'ü geçirmiş, hastaneye yatışı gerektirmemiş kişilerde bile uzun süreli yorgunluk, halsizlik, kırgınlık, kas ağrılarının devam edebileceğini, hatta çok hafif etkilenen akciğer bulgusu olanların bile uzun süreli bir öksürük ataklarının meydana gelebileceğini biliyoruz” dedi.

“Çocuklarda parmakta kızarıklık ve şişlik görülebiliyor"

Covid-19’da çocuklarda ateş ve öksürük gibi bulguların erişkinlere göre çok daha az görüldüğünü söyleyen Tezer, ancak çocuklar da beraberinde burun akıntısı, ishal, kas ağrıları ve burun tıkanıklığının da olabileceğini aktardı.

Tezer, çocuklarda değişik cilt bulgularının da görüldüğünü söyleyerek, “Özellikle baş parmakta kızarıklık, şişlik gibi bulgularla değişik cilt bulguları ile gelebileceklerini de aklımızda tutmamız gerekiyor. Bunlar aslında bildiğimiz daha önceden de karşımıza çıkan semptomlar ama daha sık görmemiz sebebiyle yeni semptom gibi söyleyebiliriz. Tüm dünyada tüm total vakanın yüzde 1 ile 8’ini çocuk vakalar oluşturuyor. Ülkemizde de tüm total rakamın yüzde 8’ini çocuk vakalar oluşturuyor. Genel anlamda baktığımız zaman aslında yüzde 90 çocuk hastalığı hafif şekilde atlatıyor, yüzde 5’lik bir kısım ağır seyredebiliyor. Bunun da yüzde 1’inin altındakiler çok ağır yoğun bakım ihtiyacı gerektirecek şekilde seyrettiğini biliyoruz” diye konuştu.

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