T24 LogoT24 Logo
Haberler

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tezer o günleri işaret etti: "Daha net göreceğiz"

03 Haziran 2020 11:51

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Hasan Tezer, pazartesi ve salı günleri yaşanan kalabalıkları işaret ederek "İkinci aşamanın en önemli bulgularını haftaya çarşamba ve perşembe daha net göreceğiz. Neler oldu anlayacağız" dedi.

Tezer toplu taşımada yüzde 50 kuralının kalkmasında Bilim Kurulu’nun bir dahli olmadığını söyledi. Tezer “Bizim bir dahlimiz yok. Biz her zaman temasın azaltılması gerektiğine dair önerilerimizi bildiriyoruz” dedi.

Habertürk TV’de yayınlanan Serap Belet ve Selçuk Tepeli ile ‘Gün Başlıyor’ programına katılan Tezer 

Çok ciddi emekler verildiğini, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı çocukların günlerdir evlerde kaldığını hatırlattı ve “Pazartesi işe gelirken insanların kurallara uymadığını görünce ben de endişelendim” diye konuştu.

İkinci dalga sorusu yöneltilen Tezer virüsün nasıl hareket edeceğini kimsenin bilmediğini, vaka ile ölüm sayılarının azaldığını, bulaştırıcılık katsayısının düştüğünü ama aşının yıl sonundan önce gelmeyeceğini, virüsün ortadan kalkmayacağını ve toplum bağışıklığının yeterli olmadığına dikkat çekti.

Tezer temasın azaltılması çağrısını yineleyerek Çok uğraştık her gün anlattık, her şeyi yaptık, herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor yorumunu yaptı.

“Haftaya çok önemli" 

Tezer ‘yeni normal’ sonrası pazartesi ve salı günü sokaklardaki yoğunluğu işaret ederek şöyle devam etti:

"Bugün zaten Bilim Kurulu toplantımız var akşam. Yine bunlar değerlendirilecek ama haftaya bence çok önemli. Birinci aşamada çok uğraştık. İkinci aşamanın en önemli bulgularını haftaya bugün çarşamba ve perşembe daha net göreceğiz. Neler oldu anlayacağız."

’65 Yaş üstü vatandaşların durumu

Sokağa çıkma yasakları sonrası verilerde keskin düşüşlerin yaşanmamasının sebebi sorulan Tezer “Yasak sonraları pazartesi ve salı günleri ortaya çıkan yoğunluk vakaların düşmemesine sebep oldu. İnsanlarımız ne yazık ki kontrolü çabuk bırakıyor” şeklinde cevap verdi.

Tezer, 65 yaş üzeri vatandaşların sokağa çıkma talepleri için ise yaşanan kalabalıkları hatırlatarak riskli grubun sokağa çıkmasının doğru olmayacağını kaydetti. Tezer 65 yaş ve üzeri vatandaşların durumu için de önümüzdeki hafta çarşamba ve perşembe gününü yeniden işaret etti.

ETİKETLER

habervidepokoronahasan tezerkoronacoronakoronavirüsbilim kuruluüye

Diğer Videolar

'Fark Yaratanlar'da bu sezon: Deneye Hayır Derneği

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 18 Temmuz 2020

Jandarma Komutanlığı'nın hizmet binasına ateş eden saldırgan işte böyle görüntülendi

İkinci elde fiyatlar sıfırı geçti

Suruç katliamı anmasına çağrı yapan gençlere müdahale

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’dan 'erken seçim' açıklaması

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Türkiye'ye karşı enerjiden bölgesel işbirliğine kadar bütünsel ve uzun...

Yerbilimci Naci Görür: İstanbul depremi için son zaman dilimindeyiz; Kanal...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

İlker Kaleli'nin 'aksanlı İngilizcesi' sosyal medyanın gündeminde...

Macron protestocularla tartıştı: Sayın Cumhurbaşkanı siz benim çalışanımsınız...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'Huysuz Virjin' karakteriyle tanınan Seyfi Dursunoğlu hayatını kaybetti...

'Huysuz Virjin'e ekranlar yasaklanmıştı: Türkiye tarafından 40 senedir kabul edilmiş...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı ve seyahat...

Prof. Naci Görür: Marmara depremi "Geliyorum" diye bağırıyor; çok korkuyorum...

Acun Ilıcalı'dan Sağlık Bakanı Koca'nın Survivor eleştirisine yanıt geldi: İstenmeden...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Türkiye'ye karşı enerjiden bölgesel işbirliğine kadar bütünsel ve uzun...

Yerbilimci Naci Görür: İstanbul depremi için son zaman dilimindeyiz; Kanal...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

İlker Kaleli'nin 'aksanlı İngilizcesi' sosyal medyanın gündeminde...

Macron protestocularla tartıştı: Sayın Cumhurbaşkanı siz benim çalışanımsınız...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24