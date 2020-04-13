Koronavirüs | Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat'tan komşularına sazlı, türkülü moral

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, tüm dünyaya yayılan yeni tip Koronavirüs’le mücadele günlerinde sazını eline alarak Aşık Daimi’nin “Ne ağlarsın benim zülfü siyahım’’ adlı türküsünü seslendirdi. Başkan Akpolat’ın sosyal medya hesabından yayınladığı o görüntüler kısa bir sürede çok sayıda beğeni toplarken, komşuları tarafından da paylaşıldı.

Türkiye’de milyonlarca kişi Koronavirüs’le mücadele kapsamında iki günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinde kendini izole etti. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da bu sefer eline sazını alarak şarkı söyledi.

Başkan Rıza Akpolat, Koronavirüs’le mücadele kapsamında yakın bir zamanda açılan Halk Sağlığı Dijital Yönetim Merkezi’nde Aşık Daimi’nin “Ne ağlarsın benim zülfü siyahım’’ adlı ölümsüz eserini bağlaması eşliğinde seslendirdi.

O anları sosyal medya hesabından paylaşan Başkan Rıza Akpolat duygularını şu sözlerle dile getirdi;

‘’Sizler evinizde, bizler işimizin başında zorlu bir mücadele veriyoruz. Bu salgınla topyekün bir mücadele bizimkisi. Şu sıralar gece gündüz belediyedeyim. Evet yoruluyoruz, kayıplarımıza içimiz yanıyor ama inatla yaşamayı sürdürmek zorundayız. Çünkü bu da gelir, bu da geçer...’’