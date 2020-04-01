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Koronavirüs | Balkondan balkona röportaj: Narkoz grubu canlı yayında 'Ya Evde Yoksan'ın 'Korona' versiyonunu söyledi

01 Nisan 2020 13:17

Tüm dünyada etkisini giderek artıran yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle vatandaşların tedbir amaçlı evde kalmaya özen gösterdiği günlerde İzmirli müzik grubu Narkoz, HaberTürk canlı yayınında balkondan Orhan Gencabay'ın 'Ya evde yoksam' şarkısını Korona'ya uyarladıkları versiyonu söyledi. 

HaberTürk Muhabiri ve grubun solistinin balkondan balkona röportaj yapması da dikkati çekti. 

Sahneyi çok özlediklerini belirten grubun solisti Samet Türkyılmaz, Koronavirüs salgını başladığında aynı evde kalmaya karar verdiklerini ve akıllarına her hafta balkona çıkıp konser vermek geldiğini söyledi. 

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