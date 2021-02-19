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Koronavirüs aşısı olan Nilüfer'i kızdıran yorum!

Sanatçı Nilüfer aşı olduğu anın videosunu sosyal medya hesabından yayınladı

19 Şubat 2021 13:46

Aşı olduğu anın videosunu sosyal medya hesabından yayınlayan sanatçı Nilüfer'i takipçisinden gelen yorum kızdırdı.

Koronavirüs aşısı olan 65 yaşındaki şarkıcı Nilüfer, o anların videosunu Instagram hesabından “Karar verdim aşı oldum” notuyla paylaştı. Bir takipçisi, “Bu korona aşısı değil. Aşılar sol koldan Nilüfer Hanım. Bu ne şimdi?” deyip gülücük emojileri koydu. Yoruma sinirlenen Nilüfer takipçisine şu yanıtı verdi;

“Hanımefendi ben meme kanseri geçirdim. Sol kol altındaki lenflerden işlem yapıldığı için aşı oraya yapılmadı. Gülünecek bir şey değilmiş di mi?”

Bunun üzerine takipçi, Nilüfer’den özür diledi.

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