Koronavirüs aşısı olan Nilüfer'i kızdıran yorum!

Koronavirüs aşısı olan 65 yaşındaki şarkıcı Nilüfer, o anların videosunu Instagram hesabından “Karar verdim aşı oldum” notuyla paylaştı. Bir takipçisi, “Bu korona aşısı değil. Aşılar sol koldan Nilüfer Hanım. Bu ne şimdi?” deyip gülücük emojileri koydu. Yoruma sinirlenen Nilüfer takipçisine şu yanıtı verdi;

“Hanımefendi ben meme kanseri geçirdim. Sol kol altındaki lenflerden işlem yapıldığı için aşı oraya yapılmadı. Gülünecek bir şey değilmiş di mi?”

Bunun üzerine takipçi, Nilüfer’den özür diledi.