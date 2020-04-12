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Koronavirüs | Antalya'da yasağı ihlal ederek kavga eden 8 kişiye toplamda 25 bin 200 lira ceza

12 Nisan 2020 11:36

Antalya’da yeni tip Koronavirüs'e karşı tedbir amaçlı getirilen sokağa çıkma yasağını ihlal ederek kavga eden 8 kişiye 3 bin 150’şer liradan toplam 25 bin 200 lira idari para cezası uygulandı. 

Edinilen bilgiye göre, Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde iddiaya göre aynı mahallede yaşayan iki grup arasında tartışma çıktı. Ailelerin de karışması ile tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.

Polis, ‘Evlerinize dağılın’ diyerek uyardığı kalabalığı güçlükle sakinleştirdi.

Onlarca polis sokakta güvenlik önlemi adı. Kavgaya karıştığı belirlen 1’i kadın 8 kişi gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen şüphelilere sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri gerekçesiyle de 3 bin 150’şer lira olmak üzere toplam 25 bin 200 lira idari para cezası uygulandı. 

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