Koronavirüs | Antalya'da maskeleri 'Örümcek Adam' dağıttı

Antalya'da 'Spiderman' (Örümcek Adam) kostümüyle tanınan Burak Soylu, eczaneden aldığı maskeleri semt pazarı ile sokakları gezerek dağıttı.

Bazen motosiklet üzerinde, bazen de kırmızı otomobiliyle çizgi karakteri ‘Örümcek Adam’ kostümü giyip sokakları gezen animatör Burak Soylu, eczaneden paketler halinde aldığı maskeyi pazarda dağıttı.

Maskelerden birisini kendisine takan diğerlerini ise 'Maske takın hayatta kalın' diyerek semt pazarındaki vatandaşlara ve esnafa dağıtan Soylu sosyal medyada viral oldu.

Bazıları maske almak yerine Soylu'nun maske dağıtmasını cep telefonuyla kayda almayı tercih etti. Kendine özgü dansıyla kısa sürede tüm pazarın ilgisini de çeken 'Örümcek Adam' Burak Soylu, daha sonra kentin değişik noktalarında da aynı eylemi sürdürdü.

Kentin simge mekanlarından biri olan tarihi Üç Kapılar önündeki bankta oturan genç yaşlı tüm vatandaşlara maske dağıtan Soylu burada da ilgiyle karşılandı.

Maskeyi alan vatandaşlar hemen takıp Soylu'ya teşekkür etti.