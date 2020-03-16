Koronavirüs | Almanya Başbakanı Merkel'den Türkçe altyazılı uyarı videosu

Tüm dünyada 6 bin 500 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan Koronavirüs'ün 11 can aldığı Almanya'da Başbakan Angela Merkel'in Alman vatadaşlarını Koronavirüs'e karşı bilgilendirmek için hazırladığı videoda Türkçe altyazılı da kullanıldı.

Başbakan Merkel, videoda Almanya’da yaşayanlara uyarılarda bulunarak virüsün yayılmasının önlenmesi için hijyen kurallarına uyulması çağrısında bulundu.

Herkesi gereksiz sosyal ilişkilerden uzak durmaya davet eden Merkel, "Virüs Almanya'da hepimiz için zorlu bir görevdir" ifadelerini kullandı.

Merkel, “Almanya’da herkes üzerine düşeni yapmalı” dedi.

Koronavirüs

Yeni tip Koronavirüs'ün(Kovid-19) dünya çapında etkilediği kişi sayısı 169 bini aştı, virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 500'ü aştı.

Tüm dünyaya yayılan Koronavirüs Almanya’da yetkililer 5426 vaka, 11 ölüm ve 46 kişinin de tedavi edildiğini duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamayla Türkiye'deki vaka sayısının 18'e çıktığını duyurdu.

İtalya'da dün yeni tip Koronavirüs sebebiyle 368 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkedeki ölü sayısı 1809'a, virüsün bulaştığı kişi sayısı ise 24 bin 747'ye yükseldi.

İspanya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkedeki korona virüsü vaka sayısının 7 bin 753'e yükseldiği belirtildi. Bakanlık açıklamasında, son 24 saatte virüs nedeniyle 96 kişinin hayatını kaybettiği ve ülkedeki ölü sayısının 288’e yükseldiği kaydedildi.

Virüsten en çok etkilenen ülkelerden biri olan İran'da da dün 13 kişi daha Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ülkede Koronavirüs kaynaklı sebeplerden hayatını kaybedenlerin sayısı 724 oldu.

Türkiye'nin bir başka sınır komşusu Yunanistan'dda dün 103 yeni vaka tespit edildi. Ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 331'e çıktı.