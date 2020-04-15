Koronavirüs | Alaşehir’de bir mahalle karantinaya alındı; giriş-çıkışlar kapatıldı

Manisa Valiliği, yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle Alaşehir’in Caberfakılı Mahallesi'ni karantinaya alındı. jandarma ekipleri mahallenin giriş ve çıkışlarını kapattı.

Manisa'da daha önce Turgutlu ve Soma ilçelerinde yeni tip Koronavirüs nedeniyle karantinaya alınan apartmanların ardından bugün de Alaşehir'in Caberfakılı Mahallesi ve Soma ilçesinde bir apartmanın daha 14 gün süreyle karantinaya alındığı bildirildi.

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimiz Alaşehir ilçesine bağlı, Caberfakılı Mahallesi 15.04.2020 tarihi itibariyle; korona virüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 15.04.2020 tarihli ve 2020/28 sayılı kararı ile 14 gün süresince karantina altına alınmıştır. Yine İlimiz Soma ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Pelit Sokak No:25’te bulunan apartman 15.04.2020 tarihi itibariyle; korona virüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 15.04.2020 tarihli ve 2020/20 sayılı kararı ile geçici süreyle karantina altına alınmıştır" ifadesine yer verildi.

Manisa Valiliğinin kararının ardından Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Caberfakılı Mahallesi'ne olan giriş-çıkışları kapattı. Mahalleye girmek isteyenler ekipler tarafından geri çevrilirken, çıkmak isteyenlere de izin verilmedi. Karantina bölgesinde bulunan vatandaşların mahalle dışından olası ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu ve jandarma ekipleri tarafından karşılanacağı belirtildi.

Kaynak: İHA