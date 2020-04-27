Adanalı Karikatürist Erbil Işın, yeni tip Koronavirüs'ü(Covid-19) çizdiği romanla anlattı. Işın, tamamlamak üzere olduğu “Koronavirüs” adlı çizgi romanının bastırılıp vatandaşlara ücretsiz dağıtılmasını istiyor.

1 hafta içerisinde çizgi romanı tamamlayacağını belirten Işın, evde kaldığı dönemde romanı çizmeye başladığını anlatarak, “Koronavirüs, Türkiye’de görüldükten sonra sokağa çıkma kısıtlamaları başladı. Ben de o sırada evde sıkıldım ve bir çizgi roman yapayım, tarihe kalsın diye düşündüm. Her akşam doktorlar çıkıyor dünyadan haberler veriyordu bende kendimi bir nevi doktor gibi görmeye başlayıp oradan esinlendim. Çizgi romandan bir şey kazanmak için yapmadım. Doktorlara, sağlık çalışanlarına bir katkım olsun istedim. Eğer bir sponsor çıkarsa kitabı 7’den 70’e herkese bedava dağıtsınlar” dedi.





Işın daha önce de "15 Temmuz" ve "15 Temmuz 2" adlı iki çizgi roman hazırlamıştı.