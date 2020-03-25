Koronavirüs | Adana'da zabıtalardan 'evde kalan' vatandaşlara 'İzmir Marşı' ve 'Aman Adanalı' performansı

Adana Büyükşehir Zabıta Müzik Grubu, tüm dünyaya yayılan ve Türkiye'de de 44 vatandaşın hayatını kaybetmesine neden olan Koronavirüs'e karşı tedbir amacıyla evlerinden çıkmayan vatandaşlara müzik performansı sergileyerek moral veriyor. Videoda müzik grubunun İzmir Marşı çaldığı duyuldu.

Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler, sokağa çıkmaları yasaklanan yaşlıların ihtiyaçlarını karşılıyor, fahiş fiyatla satış yapılmasını önlemeye yönelik esnafı denetliyor, halkı Koronavirüse karşı bilinçlendirmek için basılan 1 milyon broşürün dağıtımını gerçekleştiriyor.

Adana'da bir grup zabıtanın, sosyal izolasyon gereği yapılan “evde kal” çağrısına uyarak, salgının yayılmasını engellemek için evlerinde kalan vatandaşlara yönelik moral desteği verme adına başlattığı müzikli uygulama beğeni topladı.

Mahalle aralarında müzik yapan ve şarkılar söyleyen Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müzik Grubu, Adanalıların korona virüsle savaşında moral yükseltiyor, stresi azaltıyor.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, “Yüzünüz biraz gülsün, moraliniz yüksek olsun diye sokaklarda şarkılar söylemeye başladık. Türkiye’nin birinci kenti Adana, dayanışma, saygı ve sevginin de öncüsü” dedi.