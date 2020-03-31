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Koronavirüs | ABD'de Empire State binası, sağlık çalışanlarına destek olmak adına ambulans renkleriyle ışıklandırıldı

31 Mart 2020 10:59

Yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle 3100'den fazla insanın hayatını kaybettiği ABD'de New York'un sembol binalarından Empire State, sağlık çalışanlarına destek olmak adına ambulans renkleriyle ışıklandırıldı. 

Koronavirüs

Dünya genelinde yeni tip Koronavirüs vaka sayısı 800 bin'e yaklaşarak son verilere göre 786 bin 228 olarak kaydedildi. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 37 bini aştı.

Koronavirüs'ün yeni merkez üssü olan ABD'de Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bini aştı, vaka sayısı ise 164 bin 603'e ulaştı.  ABD'nin başkenti Washington D.C. ve komşu eyaletleri Maryland ile Virginia'da yeni tip Koronavirüs salgını sebebiyle 'evde kal' emri verildi. Vatandaşlar evlerinden sadece "kesinlikle gerekli olduğunda" çıkabilecek. Emre uymayanlara cezai yaptırım uygulanacak.

Avrupa'da virüsün merkezi olan İtalya'da ise 101 bin 736'ya, hayatını kaybedenlerin sayısı 11 bin 591'e çıktı. İtalya'da ülke genelindeki karantinanın en az 12 Nisan'daki Paskalya Bayramı sonrasına kadar süreceği duyuruldu.

Koronavirüs vakaları hızla artan İspanya ise 87 bini aşan enfekte kişi sayısıyla salgının ilk ortaya çıktığı Çin'i geçti. İspanya'da da hızla artan ölüm vakalarıyla sayı 7 bin 716'ya çıktı.

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