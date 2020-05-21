Korona yalnız değil, ‘yoksulluk salgını’ da öldürüyor

Köln

Dünya Korona ile birlikte başka bir salgın ile daha karşı karşıya: Yoksulluk. Uzmanlar, Korona ile mücadele için alınan önlemlerin, 30’dan fazla ülkede açlığa neden olacağı ve milyonlarca insanın bu yüzden hayatını kaybedeceğine dikkat çekiyorlar. BM Dünya Gıda Programı Başkanı Amerikalı David Beasley, Güvenlik Konseyi’nde yaptığı konuşmada, birkaç ay içerisinde her gün 300 bin kişinin açlıkla karşı karşıya kalacağını anlattı.



Salgın, uluslararası örgütlerin yardımlarını önemli ölçüde engelledi. Ülkeler arasına daha kalın sınırlar çizildi, havaalanları kapatıldı, gıda ihracatı ya da ithalatı durma noktasına geldi, küresel gıda tedariki zinciri darbe aldı. Çiftçiler çalışamaz, çalışsa da ürünlerini satamaz hale geldi. BM’nin son istatistiklerine göre, bugün dünya üzerinde 822 milyon açlıkla karşı karşıya.

Korona salgını yüzünden sadece bu rakam değil, yoksulluk sınırında yaşayan insanlar arasında öfke de artıyor. Korona salgınından en çok çocuklar etkileniyor. Almanya’da bile iki milyon çocuk sosyal yardımla yaşıyor.



Almanya Başbakanı Angela Merkel, uluslararası işbirliği için kolları sıvadı. IMF, Dünya Bankası, OECD, Dünya Ticaret Örgütü ve ILO yani Uluslararası Çalışma Örgütü liderlerinin katıldığı toplantıda Merkel özetle şunu söyledi:

“Korona salgınının yarattığı krize karşı vereceğimiz en doğru cevap, tek taraflı değil, ortak ve eş güdümlü eylemdir.”

Varsıl ülkelerin yoksul olanlara destek olmasını isteyen Merkel, bulunacak aşıya herkesin erişmesinin şart olduğunu da vurguladı.