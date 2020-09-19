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Korona testi pozitif çıkan baba ile küçük kızının duygusal anları

"Kızım baba dedikçe bu meredi yenip daha da güçlü geleceğime söz verdim"

19 Eylül 2020 12:16

Koronavirüs testi pozitif çıkan babasına ulaşmak için kapı önüne gelen küçük kızın babasına seslenmesi duygusal anlar yaşattı.

Kızının özlemini çeken Sertan Şahin, o anları sosyal medyada hesabında paylaşarak herkese seslendi. Şahin, "Koronadan korkmayan arkadaşlar şu görüntüyü başkasına yaşatmamanız için dikkat edin, maskenizi takın. Testim pozitif çıktı, 2 gündür karantinadayım. Kızım baba dedikçe bu meredi yenip daha da güçlü geleceğime söz verdim. Dualarınızı eksik etmeyin" dedi.

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koronavirüscovid-19sertan şahinbaba ile küçük kızının duygusal anları

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