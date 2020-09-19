Korona testi pozitif çıkan baba ile küçük kızının duygusal anları

Koronavirüs testi pozitif çıkan babasına ulaşmak için kapı önüne gelen küçük kızın babasına seslenmesi duygusal anlar yaşattı.

Kızının özlemini çeken Sertan Şahin, o anları sosyal medyada hesabında paylaşarak herkese seslendi. Şahin, "Koronadan korkmayan arkadaşlar şu görüntüyü başkasına yaşatmamanız için dikkat edin, maskenizi takın. Testim pozitif çıktı, 2 gündür karantinadayım. Kızım baba dedikçe bu meredi yenip daha da güçlü geleceğime söz verdim. Dualarınızı eksik etmeyin" dedi.