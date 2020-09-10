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Korona 'önlemi'; gelin ve damada kafasına poşet geçirerek sarıldı

"Korona'dan korunalım diye bu farkındalığı yapmak istedim"

10 Eylül 2020 11:02

Samsun’da bir düğünde gelinin yakınının takı taktıktan sonra kafasına poşet geçirerek gelin ve damada sarılması ilginç görüntüler oluşturdu.

Samsun’da Samet-Ebru Atsan çiftinin düğün töreni Koronavirüs tedbirleri kapsamında bir düğün salonunda yapıldı. Gelinin bir akrabası takı taktıktan sonra Koronavirüs'e karşı farkındalık oluşturdu.

Nermin Yücebaş isimli akraba gelin Ebru Atsan’a sarılarak tebrik etmek istedi. Bu sırada Altan Yücebaş eşini Koronavirüs'e karşı korumak için yanında getirdiği yorgan poşetini eşinin kafasından geçirip daha sonra gelin ve damada sarılarak tebrik etmesini sağladı.

Nermin Yücebaş, kafasında poşetle gelin ve damada sarılarak tebrik etti. Altan Yücebaş, kutlamanın ardından eşinin başına geçirdiği poşeti çıkardı. Poşetli korona önlemi ilginç görüntüler oluşturdu.

Altan Yücebaş, "Gelin ve damat çok yakın akrabamız. Bizi çok seviyorlar. Ben de, eşim de kronik hasta olduğumuz için insanlarla çok yakınlaşamıyoruz. Ben hiçbiriyle kucaklaşmıyorum ama eşimi çok seviyorlar. Takılarını taktık mecburen. Eşimi kucaklaşmak istediğini fark ettim. Sordum geline, 'Kucaklamak mı istiyorsun' diye sordum. ’Evet’ dedi. Ben de kucakla dedim. Poşeti çıkartıp hemen eşimin kafasına geçirdim ve kucaklaşmalarını sağladım. Düğün için hoş bir şey oldu. Korona'dan korunalım diye bu farkındalığı yapmak istedim" dedi.

Nermin Yücebaş, "Gelini kucaklamak istedim. Eşim de poşetle gelmişti zaten. Poşeti kafama geçirdi ve ben de gelini kucakladım" diye konuştu.

 

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