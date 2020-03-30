Korona günlerinde Gelir İdaresi Başkanlığı videoyla anlattı: Veraset ve intikal vergisi beyannamesi nasıl verilir?

Gelir İdaresi Başkanlığı, (GİB) dünya çapında 35 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine yol açan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını yüzünden Türkiye'de ölümlerin arttığı günlerde veraset ve intikal vergisi beyannamesini video ile anlattı ve sosyal medya hesabından paylaştı.

"Mirasçı olarak tarafınıza intikal eden mallar için verilmesi gereken veraset ve intikal vergisi beyannamesini vergi dairesine gitmeden elektronik ortamdan vermeniz mümkün" denilen videoda, internet üzerinden işlemlerin nasıl yapılacağı anlatıldı.