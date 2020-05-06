Korona günlerinde Almanya'da ne oldu, ne oluyor, ne olacak?

T24 Haber Merkezi

T24 yazarı Fulya Canşen, Koronavirüs salgınına karşı yaklaşımı ve elde ettiği başarıyla dikkat çeken ülkelerden Almanya'da yaşananları aktarıyor.

Bir dönem NTV Berlin Muhabirliği yapan, halen Köln Radyosu'nda çalışan ve T24'te yazan deneyimli gazeteci Fulya Canşen; Korona Günlüğü'nde Almanya'nın salgınla nasıl mücadele ettiğini, aldığı sonuçları, aşı/ilaç/tedavi çalışmalarında gelinen noktayı aktaracak.

Canşen'in; salgınla mücadele bağlamında Avrupa Birliği kararlarını, Almanya'nın federal anayasal düzeninin işleyişini, karar alma süreçlerini ve siyasal alandaki tartışmaları/gelişmeleri de aktaracağı 'Almanya'nın Korona Günlüğü' her gün T24'te.