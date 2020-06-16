'Farkındalık' amacıyla hazırladığı muska görseli gündem oldu; 'bunu da yaptılar' diye lanse edildi

Twitter'da @kodparcasi isimli kullanıcı 'din tüccarlarını mizah yoluyla eleştirmek' amacıyla yeni tip Koronavirüs'ten korunma duasının olduğunu söylediği bir muska pazarlama görseli hazırladı.

Kullanıcı bir diğer amacını da "Tosuncuklara, sahtekar hacı hocalara kandırılan insanlara gönderme yapmak istedim" şeklinde açıkladı.

Show TV ekranlarında Zahide Yetiş'in sunumuyla ekrana gelen programda da bu olay 'Bunu da yaptılar' KJ'siyle görselin dolandırıcılara ait olduğu ve yeni tip Koronavirüs'ten korunma muskası olarak satılan muskanın içinde Arapça 'Keriz yolma duası' yazdığı ortaya çıkartıldı' şeklinde lanse edildi.

Muska pazarlama görselinde Arapça harfler kullanılarak 'Keriz duası' yazıyor. Görselde muskanın 10 lira kargo bedeliyle 29.90 liraya pazarlandığı belirtiliyor.

Olay sosyal medyada gündem olunca fikrin mucidi @kodparcasi isimli kullanıcı, "Görselde 2 küçük ayrıntı ise malum kesime gönderme içeriyordu. Paylaşımı istesem bu kadar yayamazdım" yorumunu yaptı.