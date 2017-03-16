T24 LogoT24 Logo
Haberler

Korkunç kaza kamerada: Öğretmenleri taşıyan minibüs ile TIR ile çarpıştı; 15 yaralı

16 Mart 2017 18:29

Çorum'da öğretmenleri taşıyan servis aracı TIR'la çarpıştı. Kazada 13?ü öğretmen 15 kişi yaralandı. Kaza sabah 07.30'da Çorum çevreyolu Toptancılar Sitesi Kavşağı'nda meydana geldi. Çorum'dan Sungurlu ilçesine öğretmen taşıyan Hamza Yadigar (56) yönetiminde 19 M 5707 plakalı servis aracı ile Ankara'dan Samsun yönüne giden Zülkif İnce (34) yönetimindeki 01 TN 675 plakalı TIR, kırmızı ışık ihlali nedeniyle kavşakta çarpıştı. Kazada araç sürücüleri Hamza Yadigar ve Zülkif İnce ile birlikte, serviste bulunan öğretmenler Yener Özalp (45), Serap Demirel (25), Gökçe Akdeniz, İrem Yılmaz (24), Dilek Arslan Alkoç (33), Zehra Nur Almacı (30), Hatice Gültekin (34), Aysun Kısa (29), Selahattin Tilki (35), Ercan Almacı (33) Beste Yeşil (20), Yeşim Sarı (44), Sevil Aydınlı (33) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi adlına alındı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Öte yandan kaza anı MOBESE kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde Ankara'dan Samsun yönüne giden Zülkif İnce yönetimindeki TIR'ın Çorum Çevreyolu Toptancılar Sitesi Kavşağında kırmızı ışıkta durmayınca, içerisinde öğretmenlerin bulunduğu servis minibüsüne yandan çarptığı görülüyor. Servis minibüsü sürücüsü TIR'ı fark ederek son anda yolun kenarına manevra yapmaya çalışsa da kazadan kurtulamadı.

ETİKETLER

Çorumtırminibüstrafik kazasıöğretmenlermobesevideoyaralı

Diğer Videolar

İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 20 Ocak 2020

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30 yıl sonra değiştirildi; kronik su kesintisi sorunu çözüldü

Çatıda uyuyakalan leopar böyle yakalandı

Rugby müsabakası sırasında arbede çıktı

Hindistan'da bir evin çatısında uyuyan leopar yakalandı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24