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Kore'de büyük buluşma; iki lider sınırda bir araya geldi

27 Nisan 2018 16:09

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae İn, iki ülke arasındaki sınırda bir araya geldi. Tarihi buluşmanın gündeminde Kuzey Kore'nin nükleer silah programı ve iki ülke arasındaki ilişkiler vardı. Güney Kore, Kim'den açık bir şekilde nükleer programından vazgeçmesini, nükleer silahların denetime açılmasını ve imha edilmesini talep etti. Görüşmelerin ardından iki liderin Panmunjom Bildirisi adı altında ortak bir açıklama yapacağı tahmin ediliyor. 1910- 1945 arasındaki Japonya sömürgesi dönemini takip eden 1950-1953 Kore Savaşı'ndan bu yana bölünmüş halde olan yarımadanın liderleri Kim Jong-un (Kuzey Kore) ve Moon Jae-in (Güney Kore) ilk kez ateşkes köyü Panmunjom'un Güney Kore'ye ait kısmında bulunan Barış Evi'nde (Peace House) yerel saatle 09.30'da bir araya geldi. Kuzey Kore lideri Kim, 1950-1953 yılları arasındaki Kore savaşından sonra sınırı geçerek Güney Kore topraklarına basan ilk devlet başkanı oldu. İki liderin sıcak bir şekilde selamlaşmasının ardından, Kim beklenmedik bir şekilde Güney Koreli mevkîdaşına sınırın Kuzey Kore tarafına geçmesini önerdiği belirtildi. Sınırı geçen Moon böylelikle ilk kez Kuzey Kore topraklarına basmış oldu.

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