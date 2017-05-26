Kore gazisi hasta eşine bakmak için mendil satıyor

Kore Savaşı'na katıldığı için çevresinde "Koreli" olarak tanınan 82 yaşındaki Celal Bayrak, evini daha rahat geçindirmek ve hasta eşinin tedavi masraflarını karşılayabilmek için 10 yıldır mendil satıyor. İncirli metrobüs köprüsünde mendil satan Bayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kore Savaşı'nda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ettiğini ancak gazi maaşının kendisine hak olarak görülmemesine üzüldüğünü söyledi. İncirli metrobüs köprüsünde mendil satan Bayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kore Savaşı'nda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ettiğini ancak gazi maaşının kendisine hak olarak görülmemesine üzüldüğünü söyledi.