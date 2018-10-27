Kopülasyon şapkasıyla çiftleşen doğan

Kimi zaman koruma altındaki kuşları yapay yollarla döllemek gerekmektedir. Uzmanlar ve yetiştiriciler bunun için "kopülasyon şapkası" ya da "döllenme şapkası" denen bir alet kullanırlar. Basitçe bir şapka olan bu yapının yüzeyi, doğan gibi yırtıcı kuşların çiftleşme güdülerini tetiklemektedir. Özellikle tarımda DDT kullanımı sonrasında bu kimyasaldan etkilenen doğanların sayısını yeniden artırmak amacıyla kullanılmıştır. Bu videoda, şapkanın bir kullanımını göreceğiz. Şapkaya spermlerini bırakan şahinin bu spermleri toplanır ve bir dişinin döllenmesinde kullanılır. Böylece yavru üretim ihtimalinin garantilenmesi umulur. Kaynak: Evrim Ağacı