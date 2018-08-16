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Köprüden otoyola atladı, trafikte uzun araç kuyrukları oluştu

16 Ağustos 2018 16:20

Adana'da çıktığı köprüden otoyola atlayan kimliği belirsiz kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. İntihar olayı nedeniyle trafikte uzun araç kuyrukları oluştu. Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu üzerinden geçen Belediye Evleri köprüsüne çıkan kimliği belirsiz, 35 yaşlarındaki bir erkek, tel örgülere tırmanıp, kendisini boşluğa bıraktı. Yaklaşık 5 metre yükseklikten otoyola düşen adam, yaralandı. Bu sırada, otomobiliyle Mersin'e giden Bahar T., önüne düşen adamı görünce aniden fren yaptı. Aracını güvenli bir yere park eden Bahar T., yaralı şahsın yanına giderek ambulans çağırdı. Bu sırada otoyolda trafik durdu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, otoyolda önlem alırken, yaralı kişi de ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Bahar T., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Polis ekipleri, intihar eden kişinin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

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