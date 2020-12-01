T24 LogoT24 Logo
Haberler

Köprüden atlayan Youtuber'ın kafatası kırıldı!

ABD’li YouTuber Saa Fomba'nın kafatası kırıldı

01 Aralık 2020 18:00

ABD’li YouTuber Saa Fomba'nın Teksas eyaletinde yer alan Pennybacker Köprüsü’nden nehre atladıktan sonra kafatası kırıldı.

ABD'li Youtuber Saa Fomba, Youtube hesabı için kayda aldığı videoda, Teksas eyaletinde yer alan metrelerce yükseklikteki Pennybacker Köprüsü'ne tırmandı.

Fomba'nın izleyicilerine seslendiği 17 dakikalık videoda," Umarım bu video sizi hayallerinizin peşinden koşmanız için motive eder. Normal bir yaşam sürmede hiçbir eğlence görmüyorum" dedi.

İzleyicilerine 'hayallerinin peşinden koşma' çağrısında da bulunan Fomba, Pennybacker Köprüsü'nden metrelerce yükseklikten nehre atladı.

Atlayıştan sonra bir süre suda sessiz kalan Fomba daha sonra yardım için seslendi. Nehirde teknede bulunan kişiler Fomba'ya yardım ederek sudan çıkardı. Olay yerine gelen acil durum ekipleri Fomba'yı hastaneye kaldırıldı.

Atlayışı sonrasında Fomba'nın kafatası kırıldığı belirtildi. 

Kaynak: DHA

ETİKETLER

abdyoutuberkafakırıldıkafatasıSaa Fomba

Diğer Videolar

İstanbul'da kar etkisi; trafik durma noktasına geldi

Guatemala’da asker ile göçmenler arasında arbede

Metro raylarına atlayan çıplak adam, elektrik çarpması sonucu öldü

İstanbul beyaza büründü

İzmir'de Suriyeli aileye ırkçı saldırı

Hukukçu Mücahit Birinci: Açtık Ayasofya'yı ohh

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Maruz kaldığı çıplak aramayı anlatan Mücella Yapıcı: Korkunçtu; utanmamam gerektiğini...

Yeni Akit Haber Müdürü Murat Alan’dan sağlık çalışanlarına yönelik tepki...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Devletin televizyonunda karşımıza çıkarılan birinin, bu kadar büyük...

Cumhurbaşkanlığı 2021'de iki yeni saray yaptıracak...

Karar yazarı Kahveci: Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'a yol gözüktü...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Maruz kaldığı çıplak aramayı anlatan Mücella Yapıcı: Korkunçtu; utanmamam gerektiğini...

Yeni Akit Haber Müdürü Murat Alan’dan sağlık çalışanlarına yönelik tepki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24