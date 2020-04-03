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Köprüdeki rüzgârdan etkilenen motosikletli kuryeye böyle kalkan oldu

03 Nisan 2020 13:58

Tüm dünyaya yayılan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında vatandaşlar evde kalırken, kuryeler motosikletleriyle görevlerini yapmaya devam ediyor. İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçen bir motosikletli kuryenin rüzgârdan etkilenmemesi için bir otomobil sürücüsü kuryeye kalkan oldu.

O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde seyir halinde giden bir motosikletli kurye akşam saatlerinde rüzgardan zor anlar yaşadı. Bu durumu gören bir sürücü ise dörtlülerini yakarak kuryeye kalkan oldu.

Görüntülerde kurye rüzgardan zor anlar yaşarken, sürücü dörtlülerini yakıp kuryeye kalkan oluyor. Köprü geçildikten sonra ise kurye sürücüye korna çalarak teşekkür ediyor. 

 

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