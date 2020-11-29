Köprü altında yatan evsizler İBB tarafından otellere yerleştirildi

29 Kasım 2020 08:54
Saraçhane'de köprü altında yatan evsiz yurttaşlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından otellere yerleştirildi
İstanbul'da Koronavirüse karşı alınan yeni tedbirler ile birlikte saat 20.00'de sokağa çıkma yasağı başladı. Yasağın ardından onlarca evsiz Saraçhane'deki köprü altında yan yana uyumaya çalıştı.
Sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi, harekete geçti ve yardım eli uzattı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Yavuz Saltık, sosyal medya hesabı üzerinden, "Saraçhane'deki evsiz insanlarımızı İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak otellere yerleştirdik" dedi.
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