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Köpekten kaçan kurye ağaca böyle tırmandı

Kurye dakikalarca ağaçta bekledi

12 Nisan 2021 20:55

Sakarya’da bir eve paket bırakan kurye, bahçedeki köpekten korkarak ağaca tırmandı. O anlar güvenlik kameralarına yansırken kurye dakikalarca ağaçta bekledi. 

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde bir eve kargo getiren kurye, evin kapısına yaklaştığı sırada köpeğin havlamasını duyunca paketi atıp geri gitmeye başladı. Bu sırada köpeğin kendisine doğru geldiğini fark eden kurye, bahçede bulunan ağaca tırmandı.

Dakikalarca havlayan köpek daha sonra bahçenin dışına çıkarak uzaklaşınca kurye çıktığı ağaçtan inerek arabasına binip uzaklaştı.

Yaşanan bu anlar ise evin güvenlik kamerasına yansıdı.

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