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Köpekten kaçan kedi vatandaşın kafasına tırmandı: Herkese talih kuşu konar bana kedi kondu

O anlar marketin güvenlik kamerasına yansıdı

31 Ağustos 2021 14:08

İstanbul Sultangazi'de köpekten kaçan sokak kedisi, marketin önünde duran vatandaşın üzerine tırmanarak kafasına çıktı. Şaşıran vatandaş, kediyi kafasında taşıyarak markette bulunan dolabın üzerine bıraktı. O anlar marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Vatandaş, "Herkese talih kuşu konar bana kedi kondu" dedi. 

keditalih kuşu

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