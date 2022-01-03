Köpekten kaçan cirit atları, trafikte 25 kilometre koştu

Erzurumd'a sokak köpeğinden korkup kaçan 3 cirit atı, trafikte 25 kilometre koştuktan sonra yakalandı. O anlar, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.



Aziziye ilçesinde bulunan Dadaşkent Atlı Spor Kulübü sporcuları, atları havalandırmak için dışarı çıkardı. Bu sırada bir köpeğin kovalaması ile ürken 3 at, sporcuların elinde kurtulup, dörtnala koşmaya başladı. Araçlar ile hayvanları takip eden sahipleri, yaklaşık 25 kilometre koşan atları anayolda yakalamayı başardı. Herhangi bir can kaybının veya maddi hasarın oluşmaması sevindirirken, atların dörtnala koştuğu anlar cep telefonu kamerası ile de görüntülendi.



'HEMEN HEMEN 25 KİLOMETRE KOŞTULAR'



Atlardan birini otomobilin bagajına oturtup, yularından tutarak çiftliğe götürün Kayahan Avcı "Atlarımızın karda yuvarlanmasını istedik. O sırada köpekler kovalayınca atlar, elimizden kaçtı. Dadaşkent'ten üniversiteye doğru gittiler. Biz de peşlerinden araçlarla gittik. Zorda olsa da yakalayıp, getirdik. Hemen hemen 25 kilometre koştular. Daha sonra 'atlar hamlamasın' diye ispirto ve kafirin ile atların bedeninin ovaladık" dedi.