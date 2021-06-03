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Köpeklerini kurtarmak isteyen kadın ayıyı elleriyle itti

03 Haziran 2021 09:01

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde bir kadın, evinin arka bahçesindeki duvarın üstüne çıkan anne ayıyı elleri ile iterek bahçesinin diğer tarafına düşürdü.

Anne ayı köpeklerin havlaması ile yavrularını korumak için yakında bulunan köpeğe pençesi ile saldırdı. O sırada olay yerine gelen ev sahibi 17 yaşındaki Hailey Morinico ise ayının köpeklerine saldırdığını düşünerek, anne ayıyı duvarın üstünden elleri ile iterek bahçenin diğer tarafına düşürdü. 

Yetkililer, anne ayı ve yavrularının yemek aramak için evin bahçesine geldiklerini ifade ederken, vatandaşları ayılardan uzak durmaları konusunda uyardı.

Öte yandan Kaliforniya'da ayı nüfusu ise son yirmi yılda yükselişte, 1980'lerin başında tahmini 10 bin olan ayı nüfusu günümüzde 30 bine kadar yükseldiği tahmin ediliyor.

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