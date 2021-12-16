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Köpeklerin saldırdığı çocuğu, yoldan geçen kadın kurtardı

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan U.A., hastanede tedavi altına alındı

16 Aralık 2021 21:49

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde okuldan dönen 9 yaşındaki çocuk köpeklerin saldırısına uğradı. 4 köpeğin arasında kalan çocuğu, o sıra yoldan geçen bir kadın kurtardı.
 
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yavuzlar Mahallesi semt pazarı civarında meydana gelen olayda 9 yaşındaki U.A., okuldan eve döndüğü sırada 4 köpeğin saldırısına uğradı. Yere düşerek köpeklerin arasında kalan U.A. o sıra yoldan geçen bir kadın tarafından kurtarıldı.
 
Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan U.A., hastanede tedavi altına alındı. Olay anı güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedilirken, görüntülerde köpeklerin çocuğa saldırması ve yoldan geçen kadının köpekleri uzaklaştırarak U.A.'nın yardımına koşması görülüyor.
 
Kaynak: İHA
köpeksaldırı

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