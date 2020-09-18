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Erkek şiddeti; köpeklere yiyecek getiren kadını dövdüler!

Görüntülerde kadının yere düştüğü ve bir kişinin saldırgana engel olduğu görüldü

18 Eylül 2020 10:40

İstanbul’da 39 ilçeden gelen şikayetler üzerine belediyeler tarafından toplanan sokak hayvanları, Başakşehir'in kırsal bölgelerine bırakıldığı iddia edildi. Yiyecek bulma olanağı olmayan köpeklere yiyecek ve su taşıyan bir kadına bölgede yaşayan bazı kişiler saldırdı.

Görüntülerde kadının yere düştüğü ve bir kişinin saldırgana engel olduğu görüldü.

Sözcü'de yer alan habere göre, devamında da kadının yerden kalkarak caddeye park ettiği arabasına binip olay yerinden uzaklaştığı yer aldı.

O anları kaydeden bir vatandaş saldıran kişilerin, ayrıca araziye bırakılan köpekleri sapanla avladığını ileri sürdü.

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