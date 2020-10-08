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Köpeklerden kaçarken hayatını kaybetti; son görüntüleri...

Başını reflüje çarptı, olay yerinde hayatını kaybetti

08 Ekim 2020 16:16

Hatay'ın İskenderun ilçesinde sokak köpeklerinden kaçarken düşüp, başını refüje çarparak hayatını kaybeden Ahmet Doğan isimli vatandaşın son görüntüleri ortaya çıktı.

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