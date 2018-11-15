Köpekler için fizik tedavi merkezi ve terapi havuzu Mersin'de uygulamaya başladı

Mersin'de köpekler için bir ilk olan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi ile Terapi Havuzu uygulamasına başlandı. Yaralı ya da felçli olarak merkeze gelen köpeklerin tedavileri yapılıyor, rehabilitasyon havuzlarında veteriner hekimler denetiminde, can simitlerine bağlanarak yüzdürülüyor. Hayvanların tedavisinde yüzde 60 oranında başarı sağlandığı belirtiliyor. Büyükşehir Belediyesi Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi'nde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi ile Terapi Havuzu uygulaması hayata geçirildi. Yaptırılan 2 metreye 8 metre boyutlarında 2 havuz hizmet veriyor. Havuzlarda aynı anda 3 hayvan yüzdürülürken 6 adet Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ünitesi'nde de bulunuyor.