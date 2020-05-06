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"Köpekler, Covid-19 hastasını tespit için eğitilebilir"

06 Mayıs 2020 09:52

GSD Alman Çoban Köpeği Derneği Başkanı Boran Aydın, K9 Alman çoban köpekleri ile farklı ırktaki köpeklerin, Koronavirüs (Covid-19) hastalarının tespitinde kullanılmak üzere eğitilebileceğini söyledi.

Antalya'da faaliyet gösteren GSD Alman Çoban Köpeği Derneği'nin başkanı Boran Aydın, İngiltere'deki Medical Detection Dogs adlı kuruluşun, Koronavirüs hasta tespiti için 6 köpek üzerinde başlattığı eğitim çalışmalarının dikkat çekici olduğunu belirtti. Aydın, "Hükümetimiz ve bakanlık bize yetki verirse, farklı amaçlar için eğitilen köpekleri Covid-19'un tespiti için de eğitebiliriz. Köpeklerin hisleri çok kuvvetlidir. Hastalığı veya başka rahatsızlıkları tespit edebilirler" dedi.

Koronavirüs hastalarının tükürüğünde veya idrarında herhangi bir koku değişikliği oluyorsa köpeklerin bunu kolaylıkla teşhis edebileceğini söyleyen Veteriner Hekim Ilgaz Öztürk de "Köpekler uzun yıllardır narkotik, arama kurtarma ve bomba tespit etme görevlerinde kullanılıyor ve oldukça başarılılar. Koronavirüs taşıyıcısı bir kişinin gerek idrarında, gerek salgılarında koku değişikliği oluyorsa, köpekler bunu oldukça başarılı şekilde teşhis edecektir. İngiltere'de gerçekleştirilen çalışmayı ilk duyduğumda çok hoşuma gitti. Bu çalışma henüz başlangıç aşamasında, umarım Türkiye'de de böyle bir çalışma yapılır" dedi.

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Çoban Köpeği DerneğiBoran AydınK9 Alman çoban köpekleriHekim Ilgaz ÖztürkKoronavirüscovid-19hasta tespitiMedical Detection Dogs

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