Köpek üzerine atlayınca kucağından çocuğu düşürdü

İzmit'te, bir köpek, kucağında çocuk olan kadının üzerine atladı, kadın korkunca kucağındaki çocuğu düşürerek hızla uzaklaştı, olay yerindeki 2 kişi, çocuğun üzerine doğru atlayan köpeği tasmasından çekerek uzaklaştırdı.

Olay, sabah saatlerinde, İzmit'in Yenişehir Mahallesi'ndeki Dönmez Sokak'ta meydana geldi. bir köpek, kucağında çocuk olan kadının üzerine doğru atladı. Kadın da bu sırada çocuğu kucağından düşürdü. Kadının koştuğunu gören 2 kişi, çocuğun üzerine doğru atlayan köpeği tasmasından çekerek uzaklaştırdı.

Terlikleri ayağından çıkan kız çocuğu, yerden kalktıktan sonra çoraplarıyla kadına doğru koştu. Olay sonrası köpek, İzmit Belediyesi'nce bölgeden alınırken, sahibine ulaşılmaya çalışıldı.

Köpeğin çocuğu ısırmadığı öğrenildi. Yaşananlar ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaynak: DHA