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Köpek gibi soluyan kedi, sosyal medyada viral oldu; sebebi ortaya çıktı

08 Haziran 2020 17:53

Sosyal medyada her gün binlerce videoya konu olan kedilerle ilgili son günlerde yeni bir görüntü ilgi çekti. Söz konusu videoda bir kedi ağzı açık bir şekilde köpeklerde olduğu gibi solurken görülüyor.

Sahibi ‘bir daha yap’ dediğinde hareketi tekrarlayan kedinin o anları kısa sürede viral oldu. Sputnik International’ın haberine göre kedilerin zaman zaman bu şekilde nefes alıp vermesinin belli nedenleri var.

Veterinerler, kedilerin yoğun egzersiz sonrası yorulduklarında, aşırı sıcak hissettiklerinde, stresli olduklarında ve bazen de hasta olduklarında bu şekilde ağızları açık ve sesli nefes alabildiklerini belirtiyor.

 

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