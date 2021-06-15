Köpek beslerken saldırıya uğrayan kadın: Sadece Allah'ın sessiz kullarını doyuruyorum diye bu muameleyi gördüm

Eskişehir’de oturan hayvansever, evli ve 3 çocuk annesi Aysun Korkar, oğlu Arda ve arkadaşı Beyza Yerlikaya ile önceki gün sokak hayvanlarını beslemek için Odunpazarı ilçesine gitti.

İddiaya göre orada besleme yapmasını istemeyen Sabih Bozok, Aysun Korkar'a tepki gösterip saldırdı. İhbar üzerine gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Korkar, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Çenesinde 2 kırık olduğu belirlenen Korkar geçirdiği ameliyatın ardından platin takılarak servise alındı. Gelen polis ekipleri, Sabih Bozok’un ifadesini aldı. Bozok, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

"Besleme yaparsanız sopayı yiyip oturursunuz"

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavisi süren Aysun Korkar, yaşadıklarını anlattı.

Uzun süredir kırsal Akpınar ve çevredeki mahallelerde sokak hayvanlarını kendi imkanlarıyla beslediğini ifade eden Korkar, şunları söyledi:

"Çenemde kırıklar var. Sağ ve sol taraflara platinler takıldı. Konuşurken zorlanıyorum. Sadece Allah'ın sessiz kullarını doyuruyorum diye bu muameleyi gördüm. Ben düzenli olarak haftanın 3 günü Sarısungur, Akpınar mevkilerinde sokak hayvanlarını imkanlarımla besliyorum. Biz beslememizi yaparken, orada devletin arazisi onların evleriyle hiç alakası olmayan bir mevkii. Adam evinden çıktı, tanımadığım bir kişi. Bana geldi, ‘Burada besleme yapamazsın’ dedi. Ben de oradan uzaklaşmasını istedim. Eline taş alıp yemek yiyen ve benim ayağa kaldırdığım felçli köpeğe ‘Bu bize saldırıyor’ diyerek taş fırlattı. Durmadı bir tane daha fırlattı. Köpeğe isabet etti. Köpek yola kaçtı. 'Ne yapıyorsun?' dediğim anda koşarak çeneme yüzüme yumruk attı. Bir süre kendime gelemedim. Kendime geldiğimde oğluma da saldırmışlar, eşi, kızı karşıdan bağırıyordu. ‘İşte böyle besleme yaparsanız, sopayı yiyip oturursunuz’ diye. Küfürler hakaretler, hepsinden şikayetçiyim."

"Tek suçum köpek doyurmak"

Korkar, o bölgedeki birçok hayvanı da sahiplendirdiğini belirterek, "Ömür boyu bunlarla yaşayacağım. Tek suçum onların kapısı önünde gezen köpekleri doyurmak, başka suçum yok. Kendi cebimden paralar harcayıp kısırlaştırıyorum. Saldırgan dedikleri köpekleri eşime, dostuma sahiplendirdim. Bunlar insan değiller, bunlarda merhamet yok" diye konuştu.

"Onların tek derdi döverek uzaklaştırmaktı"

Olay sırasında Aysun Korkar’ın yanında olan Beyza Yerlikaya da sokak hayvanlarını besledikleri için saldırıya uğradıklarını söyledi:

"Onlar olayların bu kadar büyüyeceğini düşünmediler. Çünkü orada 2 kadın ve 18 yaşından küçük çocuk vardı. Tek dertleri 'orada döveriz uzaklaştırırız, nasılsa bir daha da gelemezlerdi'. O mantıkla saldırdılar. Ağzından kan gelen, yatan kadına saldıranlar ‘Hadi şimdi köpek besle’ dediler. Ben ambulansı arayın dediğimde hiçbir şekilde aramayan insanlar, kendi eliyle bu hale geldiğini savundu. Bir insan kendi eliyle nasıl bu hale gelir? Kendi eliyle nasıl çenesini kırar, 2 dişini sökebilir? Denesinler 1 tane bile kırık olursa biz suçluyuzdur. Doktor raporlarıyla her şey belli, 15 yaşındaki çocuğun kafa atmasıyla olabilecek olay değil. Aysun Abla'nın çocuğu Arda olaylar sırasında en arkadaydı. Ben bile Aysun Abla'yı yere düştükten sonra tutmaya yetişebildim."

Saldırmadığını öne sürdü

Jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakılan 5 çocuk babası Sabih Bozok ise suçlamayı kabul etmedi. Kendisinin Aysun Korkar ve köpeklere saldırmadığını öne süren Bozok, “Oğlunun attığı yumruktan sakındım, daha sonra yine aynı kişi kafa attığı sırada annesinin çenesine isabet etti. Ben ne hayvana ne de kadına saldırdım. Kesinlikle böyle bir şey yok" diye kendisini savundu.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: DHA