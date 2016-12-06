Köpeğini korumak için kanguruya yumruk attı!

Avustralya’da kaydedilen görüntülerde kanguru yavru köpeğe saldırıyor. Durumu gören köpeğin sahibi onlara doğru koşarak kanguruya yumruk atıyor. Kanguru köpeğin boğazına sarılmış halde iken köpeğini kurtarmaya gelen sahibi onları ayırıyor. Adam, köpeğini kurtarmak için kangurunun suratına yumruk atıyor. Afallayan kanguru bir süre ne olduğunu anlayamıyor, ardından köpeğin peşinde koşmaya devam ediyor. Hayvan severlerden olumsuz tepkiler de alan bu video, sosyal medyada hızla yayıldı. Şimdiye kadar 3 milyon kez izlendi.