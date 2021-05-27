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Köpeğine balon bağlayıp uçuran sosyal medya fenomeni gözaltına alındı

Şikâyetin ardından harekete geçen polis, Sharma'yı gözaltına aldı

27 Mayıs 2021 19:21

Hindistan’da Gaurav Sharma isimli sosyal medya fenomeni, köpeğine helyum ile şişirilmiş balonlar bağlayarak havada uçurmasının ardından polis tarafından gözaltına alındı.

Hindistan'da 32 yaşındaki sosyal medya fenomeni Gaurav Sharma, köpeğini helyum ile şişirilmiş balonlar ile havaya uçurdu. 

Sharma'nın yayınladığı videoda bir arabanın üzerinden köpeği Dollar'ı vücuduna bağladığı balonlar ile yakındaki bir binanın ikinci katında bulunan balkona doğru uçmasını sağladığı görüldü.

Sharma ise yaptığı açıklamada, videoda tüm güvenlik önlemlerini uyguladığını öne sürerken, videoyu diğer sosyal medya fenomenlerinden etkilenerek çektiğini ifade etti. Videoyu izleyenlerin bunu yapmamasını isteyen Sharma, köpeğine bir çocuk gibi davrandığını belirtti.

Sharma 4 milyondan fazla abonesi ile videoyu paylaşması ile görüntülere tepki yağması üzerine videoyu silmek zorunda kaldı.

Görüntülerin ardından Hayvanlar için İnsanlar (PFA) adlı hayvanları koruma örgütü ise polise şikâyette bulundu.

Şikâyetin ardından harekete geçen polis, Sharma'yı gözaltına aldı.

Kaynak: İHA

 
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