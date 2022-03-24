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Köpeği kurtarmak için D-100'de trafiği durdurdular

O anlar cep telefonu görüntülerine yansıdı

24 Mart 2022 14:50

İstanbuk Kadıköy D-100 Karayolu’nda sol şeritte köpek olduğunu fark eden sürücüler, köpeği kurtarmak için seferber oldu. Yolda ilerleyen bir otobüs sürücüsü şeritleri kapatarak trafiği yavaşlatırken, önündeki taksi şoförü ise inerek köpeği taksiye aldı. O anlar cep telefonu görüntülerine yansıdı.

D-100 karayolunda trafiğin durmasına neden olan olay, dün saat 21.30 sıralarında Kadıköy istikametinde yaşandı. Kara yolunda ilerleyen sürücüler hızla akan trafikte sol şeritte ilerleyen köpeği fark etti. Yoldaki köpeğin güvenliği için harekete geçen bir otobüs sürücüsü, şeritleri kapatarak trafiği yavaşlattı. Bu sırada otobüsün önünde ilerleyen Çağdaş Umut Akpınar yönetimindeki taksi de dörtlülerini yakarak durdu. Taksici Çağdaş Umut Akpınar, köpeği alarak taksinin arka koltuğuna taşıdı. Olay anı cep telefonu kameralarına yansıdı.

Yaşanan olayı anlatan taksici Çağdaş Umut Akpınar "Kadıköy yönünde seyrederken, sol tarafta köpeği gördüm. Otobüsçü arkadaşım sayesinde yardımlaşarak köpeği alıp kurtarmak amaçlı mahalleme bıraktım. Otobüs şoförü, sağ şeritten çıkıp sol şeride kadar üç şeridi birden kapattı. En sol şeritte de ben vardım. Köpeği bir şekilde arabanın yanına alıp kurtardım. Alıp götürdüm. Bir köpeğin E-5’te ölmesi, bir insanın ölmesiyle eş değer bir durum bence. Bütün insanlardan ve bütün arkadaşlarımızdan tek isteğimiz hepsinin bu şekilde duyarlı olmaları" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

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