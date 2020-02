Bartın'da Özlem Maden (30), 1 yaşına giren 'My' adını verdiği Fransız bulldog cinsi köpeği için doğum günü partisi düzenledi. Bartın'da organizasyon işleri yapan Özlem Maden, 'My' adını verdiği Fransız bulldog cinsi köpeği için iş yerinde doğum günü partisi düzenledi. İş yerinin önünü balonlarla süsleyen Özlem Maden'in ilginç doğum günü partisine köpeği olan arkadaşları da katıldı. 10 ay önce 2 aylıkken köpeği sahiplenen Maden, köpeği için 'İyi ki doğdun My' yazılı pasta ve afiş hazırladı. Pastanın kesilmesinin ardından içerisinde tasma, köpek kıyafeti, mama ve oyuncakların bulunduğu hediye paketleri açıldı.