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Köpeği aracın arkasına iple bağlayıp sürükledi!

İpten kurtarılan köpek bölgeden kaçarak uzaklaştı

17 Eylül 2020 09:42

İstanbul'un Silivri ilçesinde bir kişi, köpeği arabasının arkasına iple bağlayarak metrelerce sürükledi. O sırada yoldan geçen bir vatandaşın arabayı durdurarak tepki göstermesine üzerine, araç sahibi  'köpeği yazlığa götürdüğünü, arabanın içinde hasta bir hayvanın olduğunu' söyledi. 

Silivri'de köpeğini 'yazlığa' götürdüğünü iddia eden bir kişi arabasının arkasına iple bağlayarak metrelerce sürükledi.

Aynı yolda aracı ile olaya tanık olan bir vatandaş, ısrarla kornaya basarak, köpeği sürükleyen kişinin aracını durdurdu.

Olaya tepki gösteren kadın "Her tarafı kan içinde, hayvan ölüyor" diye bağırdı. 

Ardında bir başka vatandaş ise yaralanan köpeğe yardım ederek ipi çözdü. Yaralı köpek, bölgeden kaçarak uzaklaştı. 

 

Kaynak: Anka Haber Ajansı

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