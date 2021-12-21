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Köpeği aracın arkasına bağlayıp kilometrelerce koşturdu

Yapılan araştırma sonrası bulunan köpeği, Tarsus Belediyesi koruma altına aldı, tedavisinin devam ettiği belirtildi

21 Aralık 2021 09:17

Mersin'de bir aracın arkasına iple bağlanarak koşturulan köpeğin görüntülerinin sosyal medyada gündem oldu. Tarsus Belediyesi, bağlanarak kilometrelerce koşturulan köpeği, Tarsus Belediyesi koruma altına aldı. Köpeğin tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Tarsus Belediyesi, bir aracın arkasına iple bağlanarak koşturulan köpeğin sosyal medyadaki görüntülerinin gündem olması üzerine harekete geçti. Emniyet güçlerinin bilgi vermesi üzerine yapılan aramanın ardından Tarsus Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, arabanın arkasına bağlanarak metrelerce koşturulan köpeğe ulaştı. Bulunduğu ortamdan ekiplerce alınan köpek, hayvan ambulansı ile belediye bünyesindeki Tarsus Köpek Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü. Yorgunluktan yürümekte güçlük çeken çoban köpeği, burada sağlık kontrolünden geçirilerek, tedavi altına alındı.

“Patili dostumuzun sağlık durumu iyi”

Köpeğin tedavisine hemen başladıklarını belirten Veteriner Hekim Nuri Tehneldere, şunları söyledi:

“Sabah saatlerinde sosyal medyada yayılan görüntüler sonrası hemen harekete geçip, patili dostumuzu koruma ve tedavi altına aldık. Olay sonrası patili dostumuzu aracına bağlayan şahsa emniyet güçleri tarafından cezai işlem uygulandı. Bizler sürecin takipçisi olacağız ve vatandaşlarımıza 5199 Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında bilgilendirmelerimizi yapmaya devam edeceğiz. Şu an sağlık durumu iyi. Dostumuz belediyemizce kontrol altında olup, sahiplenilmeyi bekliyor.” 

Tarsus Belediyesiköpeği sürüklediaracın arkasına iple bağlandıNuri TehneldereTarsus Köpek Bakım Evi

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