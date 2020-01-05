Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı; şarampole uçtu: 2 kişi hayatını kaybetti, yaralılar var

05 Ocak 2020 12:55
Manisa’nın Alaşehir ilçesinde sürücü önüne çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırınca minibüs şarampole uçtu. 2 kişinin öldüğü kazada, 9 kişi de ağır yaralandı.
Balıkesir’in Burhaniye ilçesinden Denizli’ye akraba ziyaretine giden İbrahim Tufan yola çıkan köpeğe çarpmamak için kullandığı minibüsün direksiyonunu kırınca şarampole yuvarlandı.
Kazada minibüste bulunan Gamze Çiftçi ve Muzaffer Kurt hayatını kaybederken, 9 kişi yaralandı.
Alaşehir ve Salihli’de bulunan hastanelere sevk edilen yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.
Jandarmanın kazayla ilgili incelemesi devam ediyor.
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