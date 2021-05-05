Kopan elektrik tellerinin altında kalmaktan son anda kurtuldular

Rusya'da şiddetli rüzgarın etkisiyle devrilen bir ağaç elektrik tellerini koparınca 1 kadın ve 2 çocuk hızla koşarak elektrik akımına kapılmaktan saniyelerle kurtuldu.

Elektrik akımı nedeniyle büyük bir parlama oluşurken, kadın ve çocuklar ise ağacın ve tellerin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu.

Udmurtya yerel basını, kadın ve çocukların sağlık durumlarının iyi olduğunu aktarırken, bölgede hala fırtına nedeniyle hayatın olumsuz etkilendiği ve halkın sokağa çıkmaması konusunda uyarılar yapıldığı belirtildi.

Kaynak: İHA