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Konyaspor taraftarından İzmir Marşı

Maçın oynandığı statta Konyaspor taraftarı İzmir Marşı'nı söyledi

31 Ekim 2021 19:08

Konyaspor, Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Maçın oynandığı statta Konyaspor taraftarı İzmir Marşı'nı söyledi.

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