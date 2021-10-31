Konyaspor taraftarından İzmir Marşı

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p class="spot">Konyaspor, Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Maçın oynandığı statta Konyaspor taraftarı İzmir Marşı'nı söyledi.</p>\n<div id="share-bar">\n<div class="share">\n<div class="fb-like" data-href="https://www.cumhuriyet.com.tr/spor/konyaspor-taraftari-stadi-izmir-marsiyla-inletti-1880910" data-width="450" data-layout="button_count" data-action="like" data-show-faces="false" data-share="false">\n<p>Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında Konyaspor, Fenerbahçe’yi ağırladı. Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-1’lik üstünlüğü ile tamamlandı.</p>\n<p>Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Konya tribünlerindeki taraftarlar hep bir ağızdan İzmir Marşı’nı seslendirildi.</p>\n<p>Konyalı taraftarların ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ sloganları attıkları anlar kameralara yansıdı.</p>\n</div>\n</div>\n</div>\n</body>\n</html>