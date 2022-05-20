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Konyalı vatandaştan Binali Yıldırım'a ekonomi isyanı: "20 senedir AKP'ye oy veren biri olarak söylüyorum vallahi millet perişan"

"Hep yukarıda kalındı, alt kısma inilsin artık"

20 Mayıs 2022 19:06

AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Konya'nın Cihanbeyli ilçesine gerçekleştirdiği ziyaret sırasında yurttaşın tepkisiyle karşılaştı. Yıldırım'a sitem eden bir AKP'li vatandaş , ekonomiden dert yandı. Cihanbeyli Belediyesi'nin 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18’inci maddesiyle yapmış olduğu arazi ve arsa düzenlemeleriyle ilgili Konyalılarla bir araya gelen Binali Yıldırım'a, 20 yıldır AKP'ye oy verdiğini söyleyen bir vatandaş sitem etti.

Ekonomiden dert yanan Konyalı vatandaş, bir anda Yıldırım'ın sözünü keserek, "Başkanım, ekonomi ekonomi… Millet vallahi perişan. 20 senedir size oy veriyorum. Bir AK Partili olarak söylüyorum, şu ekonomiye bir el atın. Hep yukarıda kalındı, alt kısma inilsin artık. Vallahi millet perişan" ifadelerini kullandı.

Bu arada başka bir vatandaş da "Biz 4 bin lira maaşla bu arsaları biz ödeyemeyiz, o zaman gelecek belediye bizden alacak" dedi. Yıldırım, "Ekonomiye el atın" tepkisine, "Atıyoruz, merak etmeyin" ifadeleriyle karşılık verdi.

AKPBinali YıldırımCihanbeyliAKP'EkonomiBinali Yıldırım

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